Reckitt Benckiser продаст российский бизнес по выпуску бытовой химии группе «Арнест»

Председатель совета директоров АО «Арнест» Владимир Гурьянов заявил, что сделка усилит позиции группы в сегменте товаров по уходу за домом, где уже представлены бренды «Доместос», «Сиф», Arluni и другие. Он также подтвердил обязательство сохранить все рабочие места для сотрудников, переходящих в «Арнест» по итогам сделки.