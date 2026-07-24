Совет директоров ЦБ примет решение по ключевой ставке

На предстоящем заседании совет директоров Банка России определится с уровнем ключевой ставки. Согласно консенсус-опросу, 18 из 22 экспертов ожидают, что регулятор оставит ставку без изменений — на отметке 14,25% годовых. Еще трое аналитиков рассматривают два равновероятных сценария: сохранение ставки либо ее снижение до 14%, и только один респондент назвал базовым вариантом уменьшение на 25 базисных пунктов (б. п.).
По мнению экспертов, ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий, подогретые подорожанием топлива, в совокупности с бюджетной политикой и расширением денежной массы заметно ограничили возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. Аргументами в пользу снижения ставки выступают умеренная динамика устойчивых компонентов инфляции и набирающие силу признаки экономического охлаждения.
В июне ЦБ в четвертый раз с начала года пошел на снижение ключевой ставки, однако шаг оказался минимальным — минус 0,25 процентного пункта (п. п.), до 14,25% годовых. Тогда регулятор констатировал, что устойчивый рост цен хоть и замедлился, но в годовом выражении по-прежнему укладывается в коридор 4−5%. При этом было отмечено ускорение кредитной активности и более стимулирующий, чем предполагалось ранее, характер бюджетной политики на трехлетнем горизонте.
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