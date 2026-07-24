Совет директоров ЦБ примет решение по ключевой ставке

В июне ЦБ в четвертый раз с начала года пошел на снижение ключевой ставки, однако шаг оказался минимальным — минус 0,25 процентного пункта (п. п.), до 14,25% годовых. Тогда регулятор констатировал, что устойчивый рост цен хоть и замедлился, но в годовом выражении по-прежнему укладывается в коридор 4−5%. При этом было отмечено ускорение кредитной активности и более стимулирующий, чем предполагалось ранее, характер бюджетной политики на трехлетнем горизонте.