Инвестор сорвал постройку ТЦ в Снеговой Пади Владивостока, не вложив деньги

Арбитражный суд Приморского края расторг соглашение с резидентом свободного порта Владивосток — компанией ООО «Группа-Када», которая так и не построила торговый центр в Снеговой Пади. Инвестор должен был вложить в проект 61,92 млн руб., но денег не дал и отчётность не сдавал, сообщила пресс-служба суда.
Соглашение действовало с 2018 по 2022 год. По условиям документа, резидент обязался построить во Владивостоке «объект торговли» в микрорайоне Снеговая Падь — напротив дома № 3 по улице Анны Щетининой.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в суде указала, что компания не вложила ни рубля из обещанных 61,92 млн, а также игнорировала требования сдавать отчёты о ходе работ.
КРДВ сначала попыталась урегулировать спор без суда и направила инвестору уведомление о расторжении. Получив отказ, корпорация обратилась в Арбитражный суд Приморского края. Суд первой инстанции иск удовлетворил полностью.
ООО «Группа-Када» зарегистрировали во Владивостоке в 2018 году. Основной бизнес фирмы — торговля автозапчастями, строительство заявлено как дополнительный вид деятельности.