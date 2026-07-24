Инвестор сорвал постройку ТЦ в Снеговой Пади Владивостока, не вложив деньги

Арбитражный суд Приморского края расторг соглашение с резидентом свободного порта Владивосток — компанией ООО «Группа-Када», которая так и не построила торговый центр в Снеговой Пади. Инвестор должен был вложить в проект 61,92 млн руб., но денег не дал и отчётность не сдавал, сообщила пресс-служба суда.