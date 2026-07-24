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Татьяна Ким: часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить

Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что склады компании в Ленобласти (Шушары и Уткина Заводь) и Симферополе были атакованы БПЛА. Часть площадей и товаров удалось сохранить, написала она в Telegram-канале.

Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что склады компании в Ленобласти (Шушары и Уткина Заводь) и Симферополе были атакованы БПЛА. Часть площадей и товаров удалось сохранить, написала она в Telegram-канале.

«Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров», — заявила госпожа Ким. Она напомнила, что вся оперативная информация публикуется на портале продавца.

Татьяна Ким заявила об отсутствии пострадавших на указанных объектах. По ее словам, всех сотрудников быстро эвакуировали. Сейчас компания вместе с оперативными службами устраняет последствия.

Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область в ночь на 24 июля. БПЛА попали по складу Wildberries в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленинградской области. Три человека госпитализированы с травмами средней тяжести. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

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