Нацбанк вновь снизил базовую ставку

"Инфляционные ожидания населения на год вперед в июне составили 13,4% (12,7%). При этом ожидания профессиональных участников рынка на 2026 год устойчиво сохраняются на уровне 10,0%, а на 2027 год пересмотрены в сторону снижения — до 7,8%.