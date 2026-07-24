Нацбанк вновь снизил базовую ставку

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка установил базовую ставку на уровне 16,75% годовых.
Процентный коридор составил +/- 1,0 п.п.
"Годовая инфляция снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% после 10,4% в мае. Продовольственная инфляция снизилась с 10,7% до 10,4%. Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7%.
Инфляция услуг составила 9,0% (в мае — 8,7%) на фоне удорожания нерегулируемых услуг при продолжающемся годовом снижении цен на регулируемые коммунальные услуги.
Дезинфляции способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс антиинфляционных мер правительства и Национального Банка", — сообщили в пресс-службе.
Месячная инфляция в июне составила 0,8%, медиана сезонно очищенных оценок базовой инфляции — 0,9%.
В Нацбанке отметили, что текущая динамика может указывать на ослабление дезинфляционного импульса, однако устойчивость наблюдаемых тенденций требует подтверждения последующими данными.
"Инфляционные ожидания населения на год вперед в июне составили 13,4% (12,7%). При этом ожидания профессиональных участников рынка на 2026 год устойчиво сохраняются на уровне 10,0%, а на 2027 год пересмотрены в сторону снижения — до 7,8%.
Во внешнем секторе сохраняется волатильность. Повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила цены на энергоносители. Мировые цены на продовольствие формируются разнонаправленно: растительные масла и мясо дорожают на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, тогда как цены на зерновые снижаются благодаря улучшению перспектив урожая", — уточнили в ведомстве.
В заявлении также обращается внимание, что инфляция в соседней России ускорилась, при этом Банк России отмечает усиление проинфляционных рисков и сохраняет осторожный подход к дальнейшему снижению ключевой ставки.
В еврозоне рост цен на энергоносители ухудшил инфляционные перспективы, тогда как в США инфляция остается выше целевого уровня.
Так, в июне ЕЦБ повысил ключевые ставки, впервые с 2023 года перейдя к ужесточению денежно-кредитной политики.
Федеральная резервная система США сохранила ставку без изменений, подчеркнув зависимость дальнейших решений от поступающих данных и изменения баланса рисков. Это указывает на сохранение жестких глобальных монетарных условий в течение более продолжительного времени.
"Экономическая активность ускоряется. По итогам первого полугодия 2026 года ВВП вырос на 4,1%, при этом рост без учета горнодобывающей промышленности составил около 5,3%.
Высокие темпы сохраняются в строительстве, обрабатывающей промышленности и транспорте. Инвестиции ускорились до 9,6%. Рост инвестиций в несырьевой сектор без учета бюджетных средств составил 28,9%", — уточнили в организации.
В Нацбанке добавили, что потребительский спрос сохраняет положительную динамику. При этом сдержанный рост реальных доходов населения и замедление потребительского кредитования способствуют сохранению потребительской активности на умеренном уровне.
"Баланс рисков остается смещенным в проинфляционную сторону. Вместе с тем, текущая жесткость денежно-кредитных условий, отложенные эффекты ранее принятых решений и динамика обменного курса оказывают сдерживающее влияние.
Дезинфляции также способствуют повышение минимальных резервных требований, операции по зеркалированию и принятые меры, связанные с регулированием потребительского кредитования", — говорится в сообщении.
При этом дополнительно, для минимизации инфляционного давления Нацбанком и правительством совместно с холдингом «Байтерек» были выработаны согласованные параметры квазифискального стимулирования, которые позволят преимущественно финансировать инвестиционные проекты, сосредоточить поддержку на крупных (свыше 15 млрд. тенге) и стратегических проектах для насыщения рынка отечественными товарами, максимально вовлекая банковскую ликвидность.
В результате поддержка призвана способствовать расширению предложения, оказывая ограниченное влияние на текущий потребительский спрос.
"Основные проинфляционные риски связаны с повышенными и волатильными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на ГСМ и тарифов ЖКУ, возможным усилением потребительской активности, а также ускорением внешней инфляции.
Принятое решение учитывает достигнутое снижение годовой инфляции и позволяет пропорционально скорректировать степень жесткости денежно-кредитных условий", — сообщили в Нацбанке.
Отмечается, что решение основано на предпосылке последовательной реализации фискальной консолидации и соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования.
Значимое отклонение фактических параметров от заявленных ориентиров станет основанием для пересмотра оценки баланса рисков и траектории базовой ставки.
"Для принятия последующих решений необходимо накопление данных об устойчивости текущей инфляционной динамики, а также уточнение параметров индексации регулируемых тарифов, развития ситуации на внешних топливных и товарных рынках. Последовательное сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и ее возвращению к цели в 5% в среднесрочной перспективе.
Национальный Банк не задает заранее определенной траектории базовой ставки и допускает как паузы, так и изменение направленности решений в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозу", — говорится в сообщении.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 4 сентября 2026 года в 12:00 по времени Астаны.
Напомним, в предыдущий раз, 5 июня, Национальный банк снизил базовую ставку до 17% годовых.