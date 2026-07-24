«Росатом» зафиксировал двукратный рост зарядных сессий в начале июля

Господин Маркелов также отметил, что заметно увеличилось число электрокаров в такси и в целом растет число владельцев электромобилей и гибридов. По его словам, премиальные электромобили все чаще используются не как второй или третий автомобиль в семье, а в повседневной эксплуатации.