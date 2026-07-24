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«Росатом» предложил пересмотреть утильсбор для электромобилей

«Росатом Сеть зарядных станций» вместе с Центром развития электромобильности при ассоциации «Цифровая энергетика» подготовил для Госдумы пакет предложений по поддержке электромобилей. Об этом в интервью «Ъ» заявил гендиректор компании Валерий Маркелов.

«Росатом Сеть зарядных станций» вместе с Центром развития электромобильности при ассоциации «Цифровая энергетика» подготовил для Госдумы пакет предложений по поддержке электромобилей. Об этом в интервью «Ъ» заявил гендиректор компании Валерий Маркелов.

«Думаю, здесь многие согласятся: для миллионов россиян автомобиль — это не роскошь, а необходимость, и утильсбор ложится на покупателя серьезной дополнительной финансовой нагрузкой», — сказал господин Маркелов.

Среди других предложений — введение «зеленых номеров» для электромобилей. Глава компании напомнил, что правительство Санкт-Петербурга уже планирует внедрить такую практику. По его мнению, Москве стоит перенять этот опыт и дополнить его другими мерами поддержки.

В частности, господин Маркелов считает возможным разрешить электромобилям с зелеными номерами движение по выделенным полосам. Он также предложил распространить на регионы, в том числе Московскую область, действующую в Москве систему бесплатной парковки для электрокаров, оборудовав такие места специальными знаками и разметкой.

Подробнее — в блиц-интервью Валерия Маркелова «Ъ».

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