Занятия по этике и культуре речи хотят ввести в нижегородских школах

В Общественной палате РФ выступили за включение в школьную программу курсов по этике, эстетическому воспитанию и культуре речи. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на заявление замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Владислав Гриб высказался о необходимости дополнить школьную программу курсами по этике, культуре речи, правилам общения и эстетическому воспитанию. По его мнению, такие дисциплины критически важны для полноценного развития личности ребёнка.
В текущей школьной программе, по словам замсекретаря, вопросам этического и эстетического воспитания уделяется явно недостаточный объём внимания, хотя их значимость сложно переоценить. Он также отметил логическую связь между введением оценок за поведение и необходимостью системного разговора со школьниками об этике, эстетике и нормах поведения — такие темы, по его словам, должны быть интегрированы в образовательный процесс.
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