Занятия по этике и культуре речи хотят ввести в нижегородских школах

В текущей школьной программе, по словам замсекретаря, вопросам этического и эстетического воспитания уделяется явно недостаточный объём внимания, хотя их значимость сложно переоценить. Он также отметил логическую связь между введением оценок за поведение и необходимостью системного разговора со школьниками об этике, эстетике и нормах поведения — такие темы, по его словам, должны быть интегрированы в образовательный процесс.