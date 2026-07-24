Расчёты предпринимателей с Китаем дешевеют на фоне роста товарооборота

Один из примеров — ВТБ, который зафиксировал рост портфеля контрактов клиентов МСБ с китайскими компаниями на 53% по итогам июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк снизил комиссию по расчетам с Китаем до 0,2% и предлагает курс покупки юаня по рыночному курсу плюс 8 копеек. Ускорить переводы банку позволяет собственный филиал в Шанхае — единственный у российского банка в КНР: благодаря прямому контуру расчетов операции занимают от 8 минут.