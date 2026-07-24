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Донских водителей предупредили о риске ДТП из-за дождя 24 июля

Сильные осадки также прогнозируют на территории Кубани.

«Автодор» предупредил водителей о повышенном риске ДТП на участке федеральной трассы М-4 «Дон», проходящем через Ростовскую область. Причиной стало ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков, 24 июля в донском регионе ожидаются осадки. Дожди также затронут участки магистрали в Краснодарском крае.

В непогоду дорожное покрытие становится скользким, что снижает сцепление шин с асфальтом и ухудшает управляемость автомобиля при торможении и прохождении поворотов.

Автомобилистам рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и внимательно следить за информацией на электронных табло вдоль трассы.