Донских водителей предупредили о риске ДТП из-за дождя 24 июля

«Автодор» предупредил водителей о повышенном риске ДТП на участке федеральной трассы М-4 «Дон», проходящем через Ростовскую область. Причиной стало ухудшение погодных условий.
По прогнозам синоптиков, 24 июля в донском регионе ожидаются осадки. Дожди также затронут участки магистрали в Краснодарском крае.
В непогоду дорожное покрытие становится скользким, что снижает сцепление шин с асфальтом и ухудшает управляемость автомобиля при торможении и прохождении поворотов.
Автомобилистам рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и внимательно следить за информацией на электронных табло вдоль трассы.