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КГК Беларуси займется выдачей займов предприятиями госсектора своим работникам

КГК Беларуси займется выдачей займов работникам госпредприятий.

Источник: Комсомольская правда

Комитет госконтроля займется выдачей займов предприятиями госсектора своим работникам. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.

Ранее КГК вмешался, когда госпредприятие себе в ущерб дало займ замдиректора на 430 000 рублей под 1% на 20 лет.

В ведомстве обратили внимание, что схожие проблемы с необоснованными займами выявлены не только в Минске, но и в других регионах Беларуси. Поэтому КГК предложил изменить законодательство, регулирующее эти вопросы.

— Комитетом госконтроля инициировано изменение законодательства, связанного с выдачей организациями госсектора займов своим работникам, — заявили в ведомстве.

Ранее КГК сказал, кто в Беларуси может получить штрафы за подработку.

Тем временем Минобразования назвало причину снижения проходного балла в медвузы Беларуси.

Еще МинЖКХ сказало, за что платят белорусы в строке техобслуживание жировки.