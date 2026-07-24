КГК Беларуси займется выдачей займов предприятиями госсектора своим работникам

Комитет госконтроля займется выдачей займов предприятиями госсектора своим работникам. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.
Ранее КГК вмешался, когда госпредприятие себе в ущерб дало займ замдиректора на 430 000 рублей под 1% на 20 лет.
В ведомстве обратили внимание, что схожие проблемы с необоснованными займами выявлены не только в Минске, но и в других регионах Беларуси. Поэтому КГК предложил изменить законодательство, регулирующее эти вопросы.
— Комитетом госконтроля инициировано изменение законодательства, связанного с выдачей организациями госсектора займов своим работникам, — заявили в ведомстве.
Ранее КГК сказал, кто в Беларуси может получить штрафы за подработку.
Тем временем Минобразования назвало причину снижения проходного балла в медвузы Беларуси.
Еще МинЖКХ сказало, за что платят белорусы в строке техобслуживание жировки.