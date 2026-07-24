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Названы самые востребованные педагогические специальности у нижегородцев

Традиционно лидируют программы подготовки преподавателей иностранных языков, а также специалистов по русскому языку и литературе, истории и обществознанию, математике.

Названы самые востребованные педагогические специальности среди жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Эксперты отмечают устойчивый спрос на ряд педагогических направлений среди абитуриентов. Традиционно лидируют программы подготовки преподавателей иностранных языков, а также специалистов по русскому языку и литературе, истории и обществознанию, математике.

Стабильно высоким остаётся интерес к обучению на учителя начальных классов, воспитателя и специалиста в сфере специального и дошкольного образования. Кроме того, наблюдается тенденция к росту востребованности программ естественно‑научного профиля.

Ранее заметно выросли цены на медицинское образование в Нижнем Новгороде.