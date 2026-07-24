Более 4,8 тысячи подростков нашли подработку в Нижегородской области

Наибольшее количество ребят — около 65% — трудоустроились в учебные заведения. Еще 20% заняты в сфере госуправления и соцобеспечения. Подростки работают подсобными рабочими, помощниками в магазинах, укладчиками-упаковщиками и занимаются озеленением территорий. В областной базе вакансий для них остается еще около 1,4 тысячи свободных мест.