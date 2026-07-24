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Более 4,8 тысячи подростков нашли подработку в Нижегородской области

Несовершеннолетним предлагают временную занятость в благоустройстве, торговле, образовании и на заводах.

Свыше 4,8 тысячи подростков получили временную работу в Нижегородской области к середине лета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наибольшее количество ребят — около 65% — трудоустроились в учебные заведения. Еще 20% заняты в сфере госуправления и соцобеспечения. Подростки работают подсобными рабочими, помощниками в магазинах, укладчиками-упаковщиками и занимаются озеленением территорий. В областной базе вакансий для них остается еще около 1,4 тысячи свободных мест.

Всего в профориентационных мероприятиях Нижегородского кадрового центра «Работа России» приняли участие 7,6 тысячи несовершеннолетних, включая 101 подростка, состоящего на учете в органах профилактики.

Ранее сообщалось, что более 2,7 тысячи нижегородцев были выведены из теневой занятости за полгода.