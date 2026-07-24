Молодые специалисты Приморья могут получить доплату до 22 тысяч рублей

В Приморском крае до 31 июля продолжается прием заявок на конкурс для молодых специалистов. Выпускники колледжей и вузов, трудоустраивающиеся по специальности, могут получать ежемесячную доплату от 12 до 22 тысяч рублей в течение года. Всего предусмотрено 500 мест, из которых пока занято 331, так что у соискателей еще есть шанс попасть в число победителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.