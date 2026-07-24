В Волгоградской области сняли ограничения на 92-й бензин

О ситуация на топливном рынке Волгоградской области рассказали в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.
По данным на 24 июля, сеть АЗС «Газпром» полностью сняла ограничения на отпуск АИ-92, оставив лимит на АИ-95 по 30 литров за одну транзакцию в городе и 50 литров на трассе. Отпуск дизельного топлива ограничен 60 литрами в городе и 100 литрами на трассе.
В сети заправок АЗС «Лукойл» бензин отпускают в объеме не более 40 литров и в городе, и на трассе, ДТ — 60 литров городе и 200 литров на трассе.
Водителей просят не запасаться автомобильным топливом впрок.
Ранее сообщалось, как изменится транспортная схема на юге Волгограда.