В Волгоградской области сняли ограничения на 92-й бензин

По данным на 24 июля, сеть АЗС «Газпром» полностью сняла ограничения на отпуск АИ-92, оставив лимит на АИ-95 по 30 литров за одну транзакцию в городе и 50 литров на трассе. Отпуск дизельного топлива ограничен 60 литрами в городе и 100 литрами на трассе.