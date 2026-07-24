CBS узнал о дефиците ракет-перехватчиков и боеприпасов у ВС США

Согласно данным телеканала, сейчас США уже не могут расходовать боеприпасы с той же интенсивностью, что и на первых этапах военной кампании против Ирана. Один из источников в регионе, союзной США стране, заявил CBS, что необходима пауза в боевых действиях. Особенно это актуально с учетом ударов Ирана по Кувейту и Бахрейну.