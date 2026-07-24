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CBS узнал о дефиците ракет-перехватчиков и боеприпасов у ВС США

Администрация США всерьез обеспокоена тем, как быстро американские военные расходуют ракеты большой дальности и перехватчики в ходе операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как отмечают военные чины и сотрудники разведки, знакомые с внутренними оценками ситуации, скорость, с которой США тратят самые современные ракеты-перехватчики и высокоточные боеприпасы на Ближнем Востоке, создает сильное напряжение в администрации. Это происходит на фоне того, как президент США Дональд Трамп снова усиливает войну против Ирана. Растет широкое беспокойство по поводу того, готова ли страна к потенциальному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно данным телеканала, сейчас США уже не могут расходовать боеприпасы с той же интенсивностью, что и на первых этапах военной кампании против Ирана. Один из источников в регионе, союзной США стране, заявил CBS, что необходима пауза в боевых действиях. Особенно это актуально с учетом ударов Ирана по Кувейту и Бахрейну.

По информации CBS, американские командиры все чаще полагаются на управляемые авиабомбы JDAM и авиабомбы Small Diameter Bomb. Применение крылатых ракет JASSM и Tomahawk существенно сократилось. США сосредоточились на ударах вблизи иранского побережья, чтобы самолеты не заходили в воздушное пространство Ирана, где их могут ждать более плотные порядки ПВО.

Американские чиновники сообщили телеканалу, что запасы тактических баллистических ракет ATACMS у командования серьезно ограничены. Немного лучше обстоят дела с реактивными снарядами GMLRS.

Как уточнили источники, самую острую нехватку войска США сейчас испытывают в перехватчиках. Военные уже потратили значительную часть таких ракет для зенитных комплексов Patriot и систем ПРО THAAD. Чтобы продолжать операции на Ближнем Востоке, Пентагону пришлось перебрасывать запасы перехватчиков, в том числе со складов, расположенных в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что палата представителей в США приняла оборонный бюджет в размере $1,15 трлн, включая $150 млрд в виде единовременного финансирования, одобренного конгрессом в прошлом году на ряд приоритетных целей.

Бюджетная резолюция предусматривает выделение Пентагону и спецслужбам дополнительных средств в размере $73 млрд, главным образом для покрытия расходов на войну с Ираном.

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