Социально-бытовой комплекс для работников открылся в Красноярском речном порту

Отметим, что у здания богатая история: много лет, вплоть до 2009 года, в нём работал санаторий «Речник». Впоследствии помещения были переданы в аренду и использовались как гостиница до 2018 года, а затем объект законсервировали. Спустя несколько лет было принято решение модернизировать здание с целью улучшения социально-бытовых условий для работников. В 2024 году был заключён договор и начаты работы по реконструкции.