Социально-бытовой комплекс для работников открылся в Красноярском речном порту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском речном порту состоялось открытие трёхэтажного социально-бытового комплекса для работников предприятия.
В здании обустроены просторные раздевалки, комнаты приёма пищи, душевые и санузлы, прачечная, медицинский кабинет и пост охраны. Комплекс рассчитан на единовременное размещение до 200 человек. Благодаря обновлению здания у сотрудников появилось единое комфортное пространство для подготовки к работе и обеденных перерывов.
В ходе ремонта подрядчик полностью обновил три этажа и цокольные помещения — в целом около 1380 квадратных метров. Заменены оконные блоки и входные группы, отремонтированы лестничные марши.
В торжественном открытии комплекса приняли участие старший вице-президент — руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Дмитрий Кушнарев и директор департамента логистики Дмитрий Завгородний.
«Забота о людях — главная ценность “Норникеля”. Компания подтверждает это не словами, а реальными делами. Этот объект — для вас. Эксплуатируйте, а мы продолжим улучшать условия. Следующий шаг — тренажёрный зал, который смогут посещать все сотрудники совершенно бесплатно!» — обратился к коллективу генеральный директор «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
Отметим, что у здания богатая история: много лет, вплоть до 2009 года, в нём работал санаторий «Речник». Впоследствии помещения были переданы в аренду и использовались как гостиница до 2018 года, а затем объект законсервировали. Спустя несколько лет было принято решение модернизировать здание с целью улучшения социально-бытовых условий для работников. В 2024 году был заключён договор и начаты работы по реконструкции.
Помимо таких проектов, реализуемых по инициативе самих предприятий, в «Норникель — ЕРП» действует общая для всех активов «Норникеля» программа «Сделано с заботой», тоже направленная на повышение комфорта сотрудников. По ней в этом году на площадках Енисейского пароходства и двух портов обновят 11 объектов общей площадью 460 квадратных метров — аудитории, комнаты отдыха, раздевалки и т.д.