Аграрии ответили на обвинения в массовой гибели пчел в Красноярском крае

Сельхозпроизводители Большемуртинско-Сухобузимского округа ответили на претензии пасечников из-за отравления более 20 миллионов пчел. Позицию аграриев озвучили руководители местных крестьянско-фермерских хозяйств в разговоре с krsk.aif.ru.
Руководитель агронаправления одного из крупных хозяйств Денис Головин отверг обвинения в намеренной травле. Он пояснил, что пчелы необходимы сельхозпроизводителям для опыления растений.
«Пчёлы проводят очень полезную работу по опылению растений. И те, кто говорит, что они нам мешают — некомпетентные люди. Естественно, их надо оберегать, — объясняет Головин. — В прошлом году, когда полей было больше, мы помимо официальных объявлений в газете и установленных законом способов, лично обзванивали лидеров общественного мнения и зарегистрированных пчеловодов. В этом году мы не звонили. К тому же, проблема в том, что официально у нас зарегистрировано всего четыре предпринимателя, а по факту их больше тридцати».По словам Дениса Головина, предприятие действовало в рамках закона, а завышать концентрацию ядов или использовать нелегальные вещества фермерам экономически невыгодно. Глава еще одного местного предприятия Евгений Титов сообщил, что в указанные дни вообще не проводил химическую обработку посевов из-за отсутствия необходимости, а объявление в газету подал заранее на всякий случай. Фермер заявил, что уже предоставил все подтверждающие отчеты в надзорные органы.
Напомним, в середине июля владельцы 30 пасек зафиксировали массовый мор насекомых, оценив потери в 600 пчелиных семей. Местные жители обвинили в произошедшем аграриев, обрабатывающих поля химикатами, и написали жалобы в Народный фронт, Россельхознадзор и прокуратуру. По словам пчеловодов, фермеры публиковали уведомления в газете без указания точных мест обработки. Однако стоит отметить, что в объявлении был указан сайт газеты, на котором место, сроки и используемые средства всё же присутствовали. В настоящее время по факту инцидента проводятся масштабные проверки, к расследованию подключилась краевая прокуратура. Специалисты Россельхознадзора отреагировали на восемь официальных жалоб и обследовали 11 земельных участков рядом с пасеками. Инспекторы отобрали образцы почвы, а также посевов рапса, пшеницы и гороха. Пробы направили на тщательный анализ в лабораторию омского филиала Центра оценки качества зерна. Кроме того, надзорное ведомство запросило у трех агропредприятий данные о применении химикатов в период с 1 по 11 июля. Сейчас инспекторы изучают данные в электронных системах «Сатурн» и «Портал пчеловода», чтобы выяснить, уведомляли ли фермеры об обработках должным образом и соблюдали ли разрешенные дозировки пестицидов.