Аграрии ответили на обвинения в массовой гибели пчел в Красноярском крае

«Пчёлы проводят очень полезную работу по опылению растений. И те, кто говорит, что они нам мешают — некомпетентные люди. Естественно, их надо оберегать, — объясняет Головин. — В прошлом году, когда полей было больше, мы помимо официальных объявлений в газете и установленных законом способов, лично обзванивали лидеров общественного мнения и зарегистрированных пчеловодов. В этом году мы не звонили. К тому же, проблема в том, что официально у нас зарегистрировано всего четыре предпринимателя, а по факту их больше тридцати».По словам Дениса Головина, предприятие действовало в рамках закона, а завышать концентрацию ядов или использовать нелегальные вещества фермерам экономически невыгодно. Глава еще одного местного предприятия Евгений Титов сообщил, что в указанные дни вообще не проводил химическую обработку посевов из-за отсутствия необходимости, а объявление в газету подал заранее на всякий случай. Фермер заявил, что уже предоставил все подтверждающие отчеты в надзорные органы.