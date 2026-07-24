Жителям Прикамья стал доступен предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Все модели будут представлены в графитовом и кремовом цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также будет доступен в фиолетовом цвете, Fold8 — в лавандовом, а Flip8 также доступен в розовом оттенке. На все смартфоны действует рассрочка 0−0−24 и скидка до 20 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 5 августа.