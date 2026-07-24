Национальный статистический комитет (Белстат) назвал регион Беларуси со средней зарплатой 4054 рубля при 3104 в стране.
Номинальная начисленная средняя заработная плата в стране в июне 2026 года составила 3104,1 рубля. Самой высокой она оказалась в Минске — 4054,4 рубля.
В Минской области в первый месяц лета средняя зарплата составила 3138,3 рубля, в Гродненской — 2823,6 рубля. В Гомельской области номинальная начисленная средняя заработная плата оказалась 2736,6 рубля, в Брестской — 2745 рубля.
В Витебской области в июне средняя заработная плата сотрудников составила 2667,7 рубля, а в Могилевской — 2626,4 рубля.
Ранее власти назвали товар, который точно не подорожает в августе.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение по огурцам и помидорам в Беларуси.
Кроме того, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.