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Белстат назвал регион Беларуси со средней зарплатой 4054 рубля при 3104 в стране

Белстат раскрыл данные по средней зарплате в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Национальный статистический комитет (Белстат) назвал регион Беларуси со средней зарплатой 4054 рубля при 3104 в стране.

Номинальная начисленная средняя заработная плата в стране в июне 2026 года составила 3104,1 рубля. Самой высокой она оказалась в Минске — 4054,4 рубля.

В Минской области в первый месяц лета средняя зарплата составила 3138,3 рубля, в Гродненской — 2823,6 рубля. В Гомельской области номинальная начисленная средняя заработная плата оказалась 2736,6 рубля, в Брестской — 2745 рубля.

В Витебской области в июне средняя заработная плата сотрудников составила 2667,7 рубля, а в Могилевской — 2626,4 рубля.

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