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В омском пригороде приостановили строительство ЖК «Пушкино»

Решение вынес суд, а исполнения добились судебные приставы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на 14 суток приостановили строительство ЖК «Пушкино» в одноименном селе под Омском. Предприниматель, осуществлявший стройку, нарушил миграционное законодательство. Решение приостановить деятельность вынес суд.

Как выяснилось, индивидуальный предприниматель из Тюмени нанял на стройку 49 граждан Узбекистана. В трехдневный срок он обязан был уведомить об этом УМВД, но направил уведомление с опозданием.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, поэтому решение суда было суровым — стройку ЖК «Пушкино» приостановили на 14 суток.

Как сообщили в ГУ ФССП фактическое исполнение решения суда проконтролировали судебные приставы. Кроме того, для предпринимателя ограничили выезд за рубеж.