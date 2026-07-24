Пособие по уходу за ребенком вырастет с 1 августа

Уточняется, что размеры пособия исчисляются из среднемесячной заработной платы.
Для родителей первого ребенка сумма пособия составит 1057,7 рубля, что на 56,84 рубля больше, чем было до перерасчета.
Для родителей второго и последующих детей пособие увеличится до 1208,8 рубля (+64,96 рубля).
Пособие на ребенка-инвалида вырастет на 73,08 рубля и составит 1359,9 рубля.
«Размеры пособия выросли на 5,7 процента», — уточнили в ведомстве.
В профильном ведомстве напомнили, что размеры пособия пересчитываются дважды в год: 1 февраля и 1 августа.