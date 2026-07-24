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Пособие по уходу за ребенком вырастет с 1 августа

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Размеры пособия по уходу за ребенком до трех лет увеличатся с 1 августа 2026 года в Беларуси, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты республики.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что размеры пособия исчисляются из среднемесячной заработной платы.

Для родителей первого ребенка сумма пособия составит 1057,7 рубля, что на 56,84 рубля больше, чем было до перерасчета.

Для родителей второго и последующих детей пособие увеличится до 1208,8 рубля (+64,96 рубля).

Пособие на ребенка-инвалида вырастет на 73,08 рубля и составит 1359,9 рубля.

«Размеры пособия выросли на 5,7 процента», — уточнили в ведомстве.

В профильном ведомстве напомнили, что размеры пособия пересчитываются дважды в год: 1 февраля и 1 августа.