Украинский экспортер Allseeds приостановил работу в порту под Одессой

Украинская компания с международным капиталом Allseeds приостановила деятельность своего терминала в порту «Южный» Одесской области. Об этом пишет канал «Два майора» в мессенджере MAX.
По данным канала, терминал Allseeds Black Sea является одним из ключевых объектов аграрной логистики региона, обеспечивая до 15% украинского портового экспорта растительных масел. Причиной заморозки операций стали систематические удары ВС РФ по инфраструктуре портов Одесской области.
Ранее о полной приостановке работы в порту Черноморска заявил международный контейнерный перевозчик Maersk, а о частичном сокращении операций информировали крупные агрохолдинги и трейдеры ADM, Kernel и Risoil.
Как отмечает канал «Два майора», вопреки заявлениям киевских властей о фактической блокировке торгового судоходства, отдельные суда продолжают вывозить сельхозпродукцию и доставлять грузы военного назначения. На этом фоне фиксируется частичная переориентация логистических потоков на железнодорожный транспорт и порты на Дунае.