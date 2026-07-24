Украинский экспортер Allseeds приостановил работу в порту под Одессой

Как отмечает канал «Два майора», вопреки заявлениям киевских властей о фактической блокировке торгового судоходства, отдельные суда продолжают вывозить сельхозпродукцию и доставлять грузы военного назначения. На этом фоне фиксируется частичная переориентация логистических потоков на железнодорожный транспорт и порты на Дунае.