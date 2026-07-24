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Украинский экспортер Allseeds приостановил работу в порту под Одессой

Терминал Allseeds Black Sea, обеспечивающий до 15% украинского портового экспорта растительных масел, заморозил операции из-за ударов по инфраструктуре. Вслед за международными перевозчиками и агрохолдингами компания приостановила работу. Отдельные суда продолжают вывозить сельхозпродукцию, но логистика смещается на альтернативные маршруты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Украинская компания с международным капиталом Allseeds приостановила деятельность своего терминала в порту «Южный» Одесской области. Об этом пишет канал «Два майора» в мессенджере MAX.

По данным канала, терминал Allseeds Black Sea является одним из ключевых объектов аграрной логистики региона, обеспечивая до 15% украинского портового экспорта растительных масел. Причиной заморозки операций стали систематические удары ВС РФ по инфраструктуре портов Одесской области.

Ранее о полной приостановке работы в порту Черноморска заявил международный контейнерный перевозчик Maersk, а о частичном сокращении операций информировали крупные агрохолдинги и трейдеры ADM, Kernel и Risoil.

Как отмечает канал «Два майора», вопреки заявлениям киевских властей о фактической блокировке торгового судоходства, отдельные суда продолжают вывозить сельхозпродукцию и доставлять грузы военного назначения. На этом фоне фиксируется частичная переориентация логистических потоков на железнодорожный транспорт и порты на Дунае.