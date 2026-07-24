Хабаровск презентовал «Восточное ожерелье России» в Харбине

Хабаровский край презентовал новый межрегиональный маршрут «Восточное ожерелье России» в Харбине на конференции по кросс-граничному культурному и туристическому взаимодействию между Китаем и Россией, приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Координатором турпроекта выступает Хабаровский край. Запуск маршрута предварительно запланирован на осень этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.