Хабаровск презентовал «Восточное ожерелье России» в Харбине

Хабаровский край презентовал новый межрегиональный маршрут «Восточное ожерелье России» в Харбине на конференции по кросс-граничному культурному и туристическому взаимодействию между Китаем и Россией, приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Координатором турпроекта выступает Хабаровский край. Запуск маршрута предварительно запланирован на осень этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«“Восточное ожерелье России” жители Поднебесной оценили по достоинству. Рост потока китайских туристов даст дополнительную загрузку гостиницам, транспорту и сфере услуг. Это напрямую повлияет на рост и развитие экономики, особенно в условиях безвизового режима, который недавно был продлен указом президента РФ Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнули в министерстве туризма региона.
По информации от операторов Хабаровского края, участвующих в разработке маршрута, уже этой осенью первые группы из Китая отправятся в пятидневное железнодорожное путешествие через четыре региона Дальнего Востока — Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную и Амурскую области.
Также в рамках выезда прошли встречи, в ходе которых стороны обратили внимание на продление и переподписание договора о развитии туризма между Россией и Китаем. С такой инициативой выступил заместитель начальника китайского департамента Шэнь Гуаньчунь.
«Это важный практический шаг: обновленная правовая основа отношений позволит закрепить договоренности о сотрудничестве в сфере спорта, культуры, образования и других направлений, через туризм, а также упростит реализацию совместных проектов на официальном уровне — от “Восточного ожерелья” до образовательных программ», — подчеркнула министр туризма края Марина Ярцева.
Она предложила детальнее проработать этот вопрос на российско-китайском форуме, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября 2026 г.
«Выстраивание двухстороннего сотрудничества, в том числе и по организации детского, образовательного, научного, спортивного и молодежного туризма позволит не только познакомиться с культурой России и Китая, выстроить диалог и найти совместные решения при проведении исследований, но и укрепить дружеские и кросс культурные связи, экономические отношения», — дополнили в региональном ведомстве.