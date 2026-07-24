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Ректор ННГУ прокомментировал включение вуза в список Пентагона

В перечне американского ведомства числится 130 организаций из различных государств, свыше 30 из них — российские вузы.

Олег Трофимов, возглавляющий Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, высказался о включении ННГУ в список угроз национальной безопасности США. Свой комментарий он опубликовал в социальных сетях.

Напомним, в перечне американского ведомства числится 130 организаций из различных государств, свыше 30 из них — российские вузы.

Ректор расценил факт включения в список как своеобразное признание заслуг университета. По словам Трофимова, Пентагон фактически формирует свой, весьма специфический рейтинг вузов, и присутствие ННГУ в нём служит очередным свидетельством высокого уровня отечественной науки и образования.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует расширить сотрудничество с Танзанией. В ходе встречи обсуждались вопросы образования и экономики.

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