Лукашенко призвал использовать госфинансы для выхода на внешние рынки

Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании, посвященном ускорению работы ключевых инвестиционных проектов с зарубежными партнерами.
«Если видим реальную перспективу, если нужно “застолбиться” на рынке в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам?» — цитирует слова белорусского лидера БелТА.
При этом Лукашенко обратил внимание, что Национальный банк недостаточно активно участвует в этой работе.
Глава государства также высказался по поводу подходов к финансированию проектов. По его словам, когда речь заходит о выделении бюджетных средств или использовании государственных резервов, финансовые структуры нередко ссылаются на отсутствие качественно проработанных бизнес-планов.
Президент поручил профильным ведомствам совместно с Банком развития активнее заниматься их подготовкой.
«В конце концов, речь идет о трех-пяти, ну пусть десяти проектах в год», — добавил Лукашенко.
Ранее глава государства уже акцентировал внимание на том, что мешает ускоренной реализации инвестпроектов. Во-первых, это «внутренняя неразворотливость и бюрократия». А во-вторых — финансовый аспект и «живые» инвестиции.