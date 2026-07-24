Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко призвал использовать госфинансы для выхода на внешние рынки

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее использовать государственные финансовые ресурсы, чтобы «застолбиться» на внешних рынках.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании, посвященном ускорению работы ключевых инвестиционных проектов с зарубежными партнерами.

«Если видим реальную перспективу, если нужно “застолбиться” на рынке в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам?» — цитирует слова белорусского лидера БелТА.

При этом Лукашенко обратил внимание, что Национальный банк недостаточно активно участвует в этой работе.

Глава государства также высказался по поводу подходов к финансированию проектов. По его словам, когда речь заходит о выделении бюджетных средств или использовании государственных резервов, финансовые структуры нередко ссылаются на отсутствие качественно проработанных бизнес-планов.

Президент поручил профильным ведомствам совместно с Банком развития активнее заниматься их подготовкой.

«В конце концов, речь идет о трех-пяти, ну пусть десяти проектах в год», — добавил Лукашенко.

Ранее глава государства уже акцентировал внимание на том, что мешает ускоренной реализации инвестпроектов. Во-первых, это «внутренняя неразворотливость и бюрократия». А во-вторых — финансовый аспект и «живые» инвестиции.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше