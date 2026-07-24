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МИД КНР выступил против новых пошлин США на импортные товары

Пекин продолжает жестко отвергать любые односторонние тарифные меры Вашингтона, введенные без предварительных переговоров. 24 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь озвучил позицию страны на брифинге для журналистов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Позиция Китая по китайско-американским торговым и экономическим отношениям остается последовательной и ясной. На пресс-конференции Линь Цзянь сказал, что Китай выступает против односторонних мер с пошлинами в любой форме, тарифные и торговые войны не благоприятствуют ни одной из сторон конфликта», — передает издание Global Times.

Заявление прозвучало на фоне новых шагов со стороны США. В пятницу в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира объявили о введении дополнительных импортных пошлин в отношении 60 стран. Ведомство объясняет это борьбой с принудительным трудом. «Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений», — уточнили в офисе торгового представителя.

Согласно опубликованному документу, для товаров из России ставка составит 12,5%.

Новые тарифы заменят временную глобальную ставку в 10%, которую ранее ввел президент США Дональд Трамп. Срок действия тех пошлин, установленных на 150 дней, истекает в пятницу. Трамп принял эти меры в феврале после того, как Верховный суд США отменил тарифы, утвержденные в прошлом году.

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