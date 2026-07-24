МИД КНР выступил против новых пошлин США на импортные товары

«Позиция Китая по китайско-американским торговым и экономическим отношениям остается последовательной и ясной. На пресс-конференции Линь Цзянь сказал, что Китай выступает против односторонних мер с пошлинами в любой форме, тарифные и торговые войны не благоприятствуют ни одной из сторон конфликта», — передает издание Global Times.
Заявление прозвучало на фоне новых шагов со стороны США. В пятницу в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира объявили о введении дополнительных импортных пошлин в отношении 60 стран. Ведомство объясняет это борьбой с принудительным трудом. «Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений», — уточнили в офисе торгового представителя.
Согласно опубликованному документу, для товаров из России ставка составит 12,5%.
Новые тарифы заменят временную глобальную ставку в 10%, которую ранее ввел президент США Дональд Трамп. Срок действия тех пошлин, установленных на 150 дней, истекает в пятницу. Трамп принял эти меры в феврале после того, как Верховный суд США отменил тарифы, утвержденные в прошлом году.