МИД КНР выступил против новых пошлин США на импортные товары

«Позиция Китая по китайско-американским торговым и экономическим отношениям остается последовательной и ясной. На пресс-конференции Линь Цзянь сказал, что Китай выступает против односторонних мер с пошлинами в любой форме, тарифные и торговые войны не благоприятствуют ни одной из сторон конфликта», — передает издание Global Times.