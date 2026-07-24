Снижение базовой ставки: стоит ли ожидать удешевления ипотеки

Поэтому у него есть лаг, он это не так, что сегодня включил, а завтра все пересчитали. Лаг разного характера, но он во многом, если мы говорим про рыночную ипотеку, зависит от скорости банков второго уровня, от того, как быстро они отреагируют на изменение базовой ставки.