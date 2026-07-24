Снижение базовой ставки: стоит ли ожидать удешевления ипотеки

Журналисты отметили, что обычно между снижением базовой ставки и удешевлением рыночной ипотеки есть определенный временной лаг.
Они поинтересовались, когда казахстанцы смогут почувствовать удешевление рыночной ипотеки.
"Базовая ставка — это очень большой макроинструмент, который влияет на стоимость денег в экономике: на кредиты, депозиты, стоимость госдолга, деньги на денежном рынке и прочее, и прочее.
Поэтому у него есть лаг, он это не так, что сегодня включил, а завтра все пересчитали. Лаг разного характера, но он во многом, если мы говорим про рыночную ипотеку, зависит от скорости банков второго уровня, от того, как быстро они отреагируют на изменение базовой ставки.
Но это явно не месяц и не два. То есть обычно лаг где-то от трех до шести месяцев бывает", — сказал в ответ Тимур Сулейменов.
Напомним, сегодня, 24 июля, Национальный банк озвучил решение по базовой ставке в Казахстане. Ее снизили до 16,75% годовых.