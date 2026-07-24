«Газпром» отменил лимиты на АИ-92 на волгоградских АЗС

Ограничения по АИ-95 еще действуют на АЗС этой компании. Так, заправиться 95-м бензином на «Газпроме» в черте города можно только в объеме 30 литров за одну транзакцию. 50 литров разрешено залить в топливные баки на трассе. Ограничения по дизельному топливу также еще действуют. По городу лимит составляет 60 литров и 100 литров на трассе.