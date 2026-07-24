«Мы профессионалы»: юбилейная смена ТИМ «Бирюса» собрала молодых лидеров из 45 регионов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Всероссийском молодёжном образовательном форуме ТИМ «Бирюса» стартовала юбилейная, 20-я смена «Мы профессионалы».
В этом году она объединила представителей 45 регионов России — молодых специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса, промышленности, органов власти и центров занятости. Главная тема смены — развитие кадрового потенциала страны, молодёжных сообществ и новых инициатив для будущего российских регионов.
Приветственное слово участникам мероприятия направил Президент России. В своём обращении глава государства отметил, что «Бирюса» уже двадцатый год объединяет творческих, деятельных и неравнодушных молодых людей, которые стремятся своими идеями и инициативами приносить пользу родным городам, посёлкам и всей стране. Президент подчеркнул, что форум остаётся пространством, где встречаются единомышленники, рождаются команды и запускаются востребованные проекты, пожелав участникам успехов и удачи во всех начинаниях.
Традиционно участие в смене принимает команда угольщиков, в этом году — сборная АО «СУЭК-Красноярск» и ООО «ЕСК СУЭК». 37 молодых специалистов предприятий Красноярского края, а также Кузбасса и Приморья решили побороться за Большой кубок. Год назад команда угольщиков успешно выступила, взяв «бронзу» в Малом кубке.
Поддержать молодежь в день открытия форума приехал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко. В неформальной обстановке он пообщался с коллегами, рассказал, чем сегодня живёт Компания, как развивается производство, какие масштабные проекты реализуются на предприятиях и какие возможности открываются перед молодыми специалистами.
«Для СУЭК-Красноярск вы — не просто кадровый резерв. Вам предстоит определять будущее наших предприятий, угледобывающей отрасли. Поэтому развитие молодых специалистов, обучение, участие в профессиональных сообществах и возможность проявить себя — один из ключевых приоритетов Компании. Такие форумы помогают не только получать новые знания, но и учат работать в команде, брать на себя ответственность, видеть шире и находить нестандартные решения. Именно эти качества сегодня особенно востребованы на современном производстве», — подчеркнул Евгений Евтушенко.
Молодые сотрудники задавали вопросы о развитии молодёжных сообществ на предприятиях, карьерных перспективах, подготовке кадров и внедрении современных технологий. Разговор вышел далеко за рамки производственной повестки: участников интересовало, как руководителю удаётся справляться со стрессом, принимать сложные решения, сохранять баланс между работой и личной жизнью.
Итоги юбилейной смены «Мы профессионалы» станут известны уже в это воскресенье. Впереди участников ждут образовательные треки, защита проектов, спортивные испытания и командные соревнования, по результатам которых определится обладатель Большого кубка ТИМ «Бирюса».