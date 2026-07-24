«Мы профессионалы»: юбилейная смена ТИМ «Бирюса» собрала молодых лидеров из 45 регионов России

«Для СУЭК-Красноярск вы — не просто кадровый резерв. Вам предстоит определять будущее наших предприятий, угледобывающей отрасли. Поэтому развитие молодых специалистов, обучение, участие в профессиональных сообществах и возможность проявить себя — один из ключевых приоритетов Компании. Такие форумы помогают не только получать новые знания, но и учат работать в команде, брать на себя ответственность, видеть шире и находить нестандартные решения. Именно эти качества сегодня особенно востребованы на современном производстве», — подчеркнул Евгений Евтушенко.