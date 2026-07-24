Пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2026

Как уточнили в Минтруда и соцзащиты, размеры пособия по уходу за ребенком до трех лет увеличились на 5,7%. Они исчисляются из среднемесячной зарплаты. Пересчитываются названные пособия два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа.