Пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2026 года. Подробности сообщает Министерство труда и социальной защиты.
В период с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года размеры указанного пособия на первого ребенка составят 1 057,70 рубля (+56,84 рубля). На второго и последующих детей сумма окажется 1 208,80 рубля (+ 64,96 рубля). На ребенка-инвалида размер пособия будет 1 359,90 рубля (+ 73,08 рубля).
Как уточнили в Минтруда и соцзащиты, размеры пособия по уходу за ребенком до трех лет увеличились на 5,7%. Они исчисляются из среднемесячной зарплаты. Пересчитываются названные пособия два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа.
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