Сотрудники Нацбанка возвратили ранее выплаченные им бонусы

«К сожалению, мы детали по суммам раскрыть не можем, это персональные данные, они конфиденциальны. На меня был наложен штраф за административное правонарушение, потому что к установленному по предписанию ВАП сроку мы не успели исполнить предписание. Однако мы принимаем все необходимые меры. Понятно, что с опозданием, предписание будет исполнено. В силу пока не вступило, как вступит в силу, я штраф заплачу», — пообещала Алия Молдабекова.