В осенне-зимнем расписании Авиакомпании NordStar сохраняются популярные круглогодичные маршруты

Планировать и оформлять перелеты стало еще удобнее с обновленным мобильным приложением авиакомпании NordStar. А если для того, чтобы определиться с планами, нужно чуть больше времени, можно воспользоваться услугой «Фиксированная дата», которая дает возможность увеличивать срок для оплаты билета с датой вылета от 45 дней и более в рамках действия открытого расписания. Услуга позволит забронировать перелет на конкретном рейсе в конкретную дату, а в случае изменения планов — изменить дату вылета без взимания сбора. Это удобный способ сохранить подходящую цену, даже если покупку необходимо отложить.