В осенне-зимнем расписании Авиакомпании NordStar сохраняются популярные круглогодичные маршруты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 25 октября 2026 года авиакомпания NordStar переходит на осенне-зимнее расписание полетов, действие которого продлится до 27 марта 2027 года.
В настоящее время открыта продажа билетов на рейсы осенне-зимнего расписания полетов.
В период его действия в маршрутной сети авиакомпании NordStar сохранятся популярные круглогодичные маршруты. Из базового аэропорта авиакомпании NordStar «Норильск» будут выполняться ежедневные рейсы в Москву и Красноярск, а также перелеты в Абакан, Екатеринбург, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Уфу, Новосибирск, Челябинск, Краснодар, Волгоград и Сочи.
Из Международного аэропорта Домодедово авиакомпания NordStar продолжит выполнять рейсы в Курган, Минеральные Воды, Уфу, Норильск, Самару и Сочи.
Традиционно сохранится ежедневное авиасообщение между Красноярском и Норильском. Продолжится выполнение рейсов и между российскими регионами: Екатеринбург — Волгоград и Челябинск — Краснодар.
Все рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Boeing 737−800, обеспечивающих комфортные полеты в экономическом и бизнес-классе.
Планировать и оформлять перелеты стало еще удобнее с обновленным мобильным приложением авиакомпании NordStar. А если для того, чтобы определиться с планами, нужно чуть больше времени, можно воспользоваться услугой «Фиксированная дата», которая дает возможность увеличивать срок для оплаты билета с датой вылета от 45 дней и более в рамках действия открытого расписания. Услуга позволит забронировать перелет на конкретном рейсе в конкретную дату, а в случае изменения планов — изменить дату вылета без взимания сбора. Это удобный способ сохранить подходящую цену, даже если покупку необходимо отложить.
Приобрести билеты на рейсы авиакомпании NordStar можно на официальном сайте www.nordstar.ru, в мобильном приложении, в собственных офисах продаж билетов и услуг авиакомпании в Норильске и Талнахе, а также в билетных агентствах и через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8 800 700 8 007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона).