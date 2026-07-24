Для алиментов введут спецсчета в Казахстане

В некоторых случаях казахстанцев могут обязать платить алименты, то есть материально поддерживать другого человека. Обычно под этим понятием подразумевается содержание несовершеннолетних детей, хотя бывают совершенно разные ситуации.
При этом в скором времени в Казахстане вступит в силу новый порядок перечисления алиментов, который должен защитить средства получателей от взысканий.
Как сообщает Министерство юстиции РК, с 25 августа при исполнении исполнительных документов деньги будут зачисляться только на специальный банковский счет, предназначенный для получения алиментов.
Напомним, специальный банковский счет является надежным способом защитить пособия и выплаты от списаний за долги. Такие счета нельзя арестовать, а деньги с них нельзя взыскать по решению суда. По сути такие счета являются «неприкосновенными».
«Это позволит гарантировать, что алименты будут использоваться исключительно по своему прямому назначению и не будут затронуты исполнительными действиями по другим обязательствам получателя», — считают в Минюсте.
В ведомстве также пояснили, что отсутствие специального счета не будет освобождать должника от обязанности платить алименты. Однако до тех пор, пока взыскатель не сообщит реквизиты счета, судебный исполнитель не сможет перечислить взысканные средства.
В этом случае он обязан уведомить получателя о необходимости открыть специальный счет — после этого деньги будут перечислены. При этом задолженность по алиментам продолжит учитываться и не будет списана.
Напомним, чтобы открыть специальный счет, достаточно предъявить удостоверение личности и подать заявление в банк или отделение «Казпочты». Процедура занимает несколько минут и не требует оплаты — ни за открытие, ни за обслуживание.