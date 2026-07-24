Доллар сильно подорожал на фоне снижения базовой ставки в Казахстане

Ровно неделю назад биржевая стоимость американской валюты была равна 469,83 тенге. Со вторника она постепенно снижалась, пока вчера не достигла 465,74 тенге. Но сегодня эта тенденция прервалась.
Так, по итогам сегодняшних торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара составил 476,07 тенге. Рост за сутки — сразу на 10 тенге.
Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка — 471 тенге, продажа — 478 тенге;
- Алматы: покупка — от 470 до 475 тенге, продажа — от 475,5 до 478 тенге;
- Шымкент: покупка — от 473 до 474 тенге, продажа — от 475 до 477 тенге.
Вверх «взлетел» и курс евро, который на бирже также вырос на 10 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 542,65 тенге.
Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:
- Астана: покупка — 535 тенге, продажа — 545 тенге;
- Алматы: покупка — от 535 до 542,1 тенге, продажа — от 542,7 до 548 тенге;
- Шымкент: покупка — от 535 до 540 тенге, продажа — от 541 до 547 тенге.
Напомним, что сегодня Национальный банк понизил базовую ставку в Казахстане — до 16,75%. Из-за этого банки могут снизить проценты по тенговым депозитам, казахстанцы начнут переводить сбережения в иностранную валюты, а курс тенге будет слабнуть.