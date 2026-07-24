Банк России снизил ключевую ставку до 14%

В июне инфляция в России ускорилась и превысила 6%, следует из данных Росстата. Большой вклад внёс быстрый рост цен на топливо и некоторые плодоовощи. Комментируя эти данные, зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал, что они имеют разовый эффект, а в базовых компонентах инфляция растёт более сдержанно. Он также говорил, что ЦБ будет наблюдать за ситуацией в июле: насколько подорожание топлива приведёт к росту цен на другие товары и услуги.