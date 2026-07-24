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В Омской области насчитали больше 18 тысяч бизнесменов

В регионе каждый десятый житель трудоустроен в торговой сфере.

Источник: Om1 Омск

В 2025 году в этой отрасли работали 52 тысячи человек. Средний уровень дохода в данном секторе составил 62,6 тысячи рублей.

К началу 2026 года в регионе насчитывалось более 18,4 тысячи бизнесменов и 7,6 тысячи компаний, ведущих торговую деятельность. Интересно, что оптовая торговля занимает 68,6% от общего числа участников рынка. На долю розничных продавцов приходится 22,5%, а еще 8,9% занимаются реализацией автомобилей и мотоциклов.

По итогам 2025 года объем продаж товаров жителям региона превысил 618,3 миллиарда рублей. В структуре розничного оборота 39,2% обеспечили торговые сети, а 7,4% пришлось на интернет-продажи. Оборот оптовой торговли за аналогичный период составил 915 миллиардов рублей.