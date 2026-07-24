В Омской области насчитали больше 18 тысяч бизнесменов

К началу 2026 года в регионе насчитывалось более 18,4 тысячи бизнесменов и 7,6 тысячи компаний, ведущих торговую деятельность. Интересно, что оптовая торговля занимает 68,6% от общего числа участников рынка. На долю розничных продавцов приходится 22,5%, а еще 8,9% занимаются реализацией автомобилей и мотоциклов.