Люлин: треть налоговых поступлений дает малый бизнес

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с министром промышленности и торговли региона, а также мэром Дзержинска встретился с предпринимателями города химиков. Соответствующий пост опубликован в макс-канале спикера регионального парламента.
«Их принято называть малым бизнесом, но та роль, которую играют эти люди, невероятно большая! Благодаря им мы имеем возможность покупать товары и получать услуги. Они платят налоги и дают рабочие места людям. А еще — отправляют помощь на СВО. На свои средства экипируют бойцов отрядов БАРС. Даже помогают обезвреживать обломки БПЛА», — подчеркнул Люлин.
Председатель Заксобрания напомнил, что многие представители малого бизнеса Дзержинска начинали свой путь еще в 1990-е годы, открывая в городе кафе и магазины.
Треть налоговых поступлений в бюджет, по словам Люлина, приходится именно на малый бизнес. Годовой оборот розничной торговли Нижегородской области вырос до 1,4 трлн рублей по итогам 2025 года.
«Торговые центры, кафе, рестораны, сфера услуг. Они ближе всех к людям, от них зависит качество жизни каждого из нас. Накануне Дня работника торговли считаю, все должны сказать спасибо предпринимателям и пожелать им успехов!» — резюмировал председатель областного Заксобрания.
Напомним, что Евгения Люлина зарегистрировали кандидатом в депутаты Заксобрания.