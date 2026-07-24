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Для передачи «июльских» показаний счётчиков горячей воды остался один день

Очередной период приёма данных продлится до конца дня 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания индивидуальных счётчиков для учёта потребления горячей воды. Очередной период приёма данных продлится до конца дня 25 июля.

Юридические лица могут направить данные с помощью дистанционных сервисов:

— личного кабинета клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;

— мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс»;

— сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ):

— АО ВЦ «Инкомус»;

— ПАО «Пермэнергосбыт»;

— АО «КРЦ-Прикамье».

Уточнить, какой РКЦ обслуживает именно вас, можно в квитанциях за горячую воду.

Найти информацию обо всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».

Обращаем внимание, что необходимо передавать показания, даже если ресурс не использовался. Это важно для качественного учёта данных ваших счётчиков.

Важно также соблюдать сроки поверки приборов учёта и направлять акты о пройденной поверке в ваш РКЦ, а юридическим лицам — также в Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

Кроме того, показания приборов учёта и горячего, и холодного водоснабжения необходимо направлять и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.

реклама, АО «ЭнергосбыТ Плюс», ИНН 5612042824, erid: 2W5zFGKsrHo.