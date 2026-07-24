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АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск на три недели

АвтоВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Коммерсантъ

«Этот период, традиционно, будет использован для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания планирует улучшить условия труда. Финансирование запланированных проектов превысит 370 млн руб.

Часть задач связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut. В частности, запланирован монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и т. д.

Отдельный объем работ ориентирован на развитие модельного ряда Lada, в том числе подготовку к выпуску Lada Granta, оснащенной автоматической трансмиссией, в 2027 году.