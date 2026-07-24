Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре две гостиницы оштрафованы за коррупционные нарушения

Куйбышевская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в двух коммерческих фирмах, оказывающих гостиничные услуги. По материалам проверки суд назначил компаниям и их должностным лицам штрафы на общую сумму 140 тыс. рублей.

Источник: Коммерсантъ

Проверка показала, что в 2025 году бывший сотрудник Самарской таможни трудоустроился сначала в одну, потом в другую организацию. При этом работодатели не выполнили обязательную процедуру: они не направили уведомление о заключении трудовых договоров с бывшим госслужащим на его предыдущее место работы, как того требует закон.

Материалы проверки были переданы в суд. Мировой судья судебного участка № 27 Ленинского судебного района Самары привлек компании и их должностных лиц к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего).