В Самаре две гостиницы оштрафованы за коррупционные нарушения

Проверка показала, что в 2025 году бывший сотрудник Самарской таможни трудоустроился сначала в одну, потом в другую организацию. При этом работодатели не выполнили обязательную процедуру: они не направили уведомление о заключении трудовых договоров с бывшим госслужащим на его предыдущее место работы, как того требует закон.