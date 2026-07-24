В Самаре две гостиницы оштрафованы за коррупционные нарушения

Проверка показала, что в 2025 году бывший сотрудник Самарской таможни трудоустроился сначала в одну, потом в другую организацию. При этом работодатели не выполнили обязательную процедуру: они не направили уведомление о заключении трудовых договоров с бывшим госслужащим на его предыдущее место работы, как того требует закон.
Материалы проверки были переданы в суд. Мировой судья судебного участка № 27 Ленинского судебного района Самары привлек компании и их должностных лиц к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего).