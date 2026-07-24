В СберБанк Онлайн открылся маркетплейс цифровых стилей

«Интерес к персонализации цифровых сервисов продолжает расти: пользователи хотят, чтобы привычные сервисы отражали их интересы. Поэтому мы добавили в приложение банка платные тематические коллекции. Скоро оплатить их можно будет не только рублями, но и бонусами Спасибо. У многих клиентов, особенно молодых, регулярно накапливается кешбэк, который можно будет использовать для эмоциональных покупок».