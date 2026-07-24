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Суд оставил в силе штраф Самарского УФАС за рекламу на иностранных языках

В Самаре компания разместила рекламу без надлежащего перевода.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре УФАС оштрафовала компанию ПАО «Вымпел-Коммуникации» на 100 тысяч рублей за размещение рекламы без надлежащего перевода. На рекламных щитах в Самаре была размещена реклама тарифного плана на узбекском и таджикском языках, при этом информация о тарифах была неполной.

«В ходе рассмотрения дела УФАС установило, что перевод условий был выполнен мелким шрифтом, что не позволяло потребителям воспринять информацию», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Компания пыталась обжаловать штраф и обратилась, а арбитражный суд Самарской области. Но суд отказал в иске и признал штраф законным.