Суд оставил в силе штраф Самарского УФАС за рекламу на иностранных языках

В Самаре УФАС оштрафовала компанию ПАО «Вымпел-Коммуникации» на 100 тысяч рублей за размещение рекламы без надлежащего перевода. На рекламных щитах в Самаре была размещена реклама тарифного плана на узбекском и таджикском языках, при этом информация о тарифах была неполной.