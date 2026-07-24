Красноярская летняя школа — рецепт полезного лета от СФУ

Школьники разбираются, почему велосипед не падает на ходу и что общего у детской юлы, гироскопа и вращающейся галактики, изучают «механику кванта» и превращают хаотичное движение частиц в привычные свойства вещества. Математика предстаёт как набор языков, с помощью которых можно описывать одни и те же объекты по-разному, и иногда именно смена языка делает задачу решаемой. Задачи с параметрами перестают пугать — их исследуют, рисуя графики и находя логику за буквами. Биология превращается в настоящее приключение: на вирусологии школьники становятся сыщиками, выслеживающими невидимого врага, а органическая химия оживает в каждом шорохе, цвете и аромате леса. Литература открывается как огромное пространство для диалога между людьми из разных стран и эпох. Серебряный век предстаёт не сухой хрестоматией, а живой связной историей человеческого общения.