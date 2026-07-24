Красноярская летняя школа — рецепт полезного лета от СФУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 200 школьников Красноярского края на две недели погрузились в физику, химию, биологию и математику — не как школьные предметы, а как живые инструменты познания мира.
17 июля на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Орбита» стартовал 51-й сезон Красноярской летней школы (КЛШ), организованный Сибирским федеральным университетом при поддержке Правительства Красноярского края. 200 учащихся 8−10 классов из разных уголков края выбрали этот формат для летнего отдыха, чтобы провести время с пользой и погрузиться в науку.
«КЛШ — это живое общение школьников с учёными СФУ, КрасГМУ и других вузов позволяет школьникам увидеть научную карьеру изнутри и почувствовать её реальную притягательность. Именно здесь школьники часто впервые знакомятся с вызовами и перспективами развития Красноярского края и российской науки. КЛШ становится для них мостиком к осознанному профессиональному выбору: увидев амбициозные задачи региона и возможности для их решения в СФУ, школьники принимают решение поступать сюда, чтобы в будущем — уже в роли студентов и молодых учёных — включиться в эту работу», — рассказал Денис Гуц, проректор СФУ по учебной работе.
Программа школы включает три направления — точные, естественные и гуманитарные науки. В их рамках физика, математика, химия, биология и другие дисциплины перестают быть абстрактными школьными предметами.
Школьники разбираются, почему велосипед не падает на ходу и что общего у детской юлы, гироскопа и вращающейся галактики, изучают «механику кванта» и превращают хаотичное движение частиц в привычные свойства вещества. Математика предстаёт как набор языков, с помощью которых можно описывать одни и те же объекты по-разному, и иногда именно смена языка делает задачу решаемой. Задачи с параметрами перестают пугать — их исследуют, рисуя графики и находя логику за буквами. Биология превращается в настоящее приключение: на вирусологии школьники становятся сыщиками, выслеживающими невидимого врага, а органическая химия оживает в каждом шорохе, цвете и аромате леса. Литература открывается как огромное пространство для диалога между людьми из разных стран и эпох. Серебряный век предстаёт не сухой хрестоматией, а живой связной историей человеческого общения.
Помимо этого, школьники осваивают алгоритмы, интерполяцию многочленов и даже создают собственные сайты, но стержнем остаётся главный вопрос: зачем нужны школьные предметы, если не видеть их связь с реальным миром? КЛШ даёт ответ через практику, эксперименты и живое общение с учёными.
КЛШ — это не только интересное место для школьников, но и уникальная педагогическая лаборатория для СФУ. Студенты университета, работая на интенсиве, получают бесценный опыт взаимодействия с одарённой аудиторией: учатся доступно объяснять сложное, своим примером мотивировать ребят к саморазвитию и осознанному выбору будущего.