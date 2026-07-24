ЦБ связал ускорение роста цен в июне с подорожанием топлива в России

Рост цен в России в июне ускорился, одной из основных причин стало подорожание топлива. Об этом сообщили в Банке России по итогам заседания Совета директоров.
Еще одной причиной ускорения инфляции стало возобновление роста стоимости овощей и фруктов, которые весной, по сообщениям ЦБ, «нетипично подешевли».
По оценке регулятора, удорожание бензина постепенно начинает отражаться на стоимости широкого круга товаров и услуг. Это связано с тем, что топливо занимает значительную долю как в расходах населения, так и в издержках бизнеса.
«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли», — говорится в сообщении Банк России.
В ЦБ рассчитывают, что по мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания также начнут снижаться. По мнению специалистов, аналогичная ситуация наблюдалась после повышения НДС, когда кратковременный рост ожиданий впоследствии сменился их снижением.
При этом регулятор не изменил оценку устойчивой инфляции и ожидает, что во второй половине 2026 года она останется вблизи текущих уровней.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку с 15% до 14% годовых.