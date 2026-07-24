Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области

«В этом году из‑за особенностей погодных условий уборочная кампания стартовала несколько позже привычного срока. Однако наши аграрии делают все возможное, мобилизованы все ресурсы, техника и люди. По плану в этом году регион должен обеспечить производство зерновых и зернобобовых культур в организованном секторе в объеме не менее 1,5 миллиона тонны. Надеемся, что погодные условия позволят нам выполнить плановые показатели в полном объеме и в срок», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.