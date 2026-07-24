Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области, в 16-ти муниципальных округах приступили к уборке озимой пшеницы. Аграрии намолотили первые 5,5 тысячи тонн зерновых.
«В этом году из‑за особенностей погодных условий уборочная кампания стартовала несколько позже привычного срока. Однако наши аграрии делают все возможное, мобилизованы все ресурсы, техника и люди. По плану в этом году регион должен обеспечить производство зерновых и зернобобовых культур в организованном секторе в объеме не менее 1,5 миллиона тонны. Надеемся, что погодные условия позволят нам выполнить плановые показатели в полном объеме и в срок», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
По оперативным данным регионального Минсельхоза, уборка озимой пшеницы началась в Вадском, Воротынском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Лысковском, Павловском, Бутурлинском, Лукояновском, Первомайском, Пильнинском, Починковском, Сеченовском, Спасском, Городецком, Шатковском и Шарангском округах. К уборке озимого рапса приступили в шести округах — Богородском, Вадском, Воротынском, Павловском, Бутурлинском, Лукояновском округах. В трех районах — Лысковском, Шатковском и Балахнинском — начали убирать картофель.