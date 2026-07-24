Минэкологии: плата для сельхозпредприятий в Нижегородской области не вырастет

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области сообщило, что порядок начисления платы для сельхозпредприятий останется прежним. Решение было принято после рабочего совещания с участием региональных операторов, на котором рассмотрели вопрос расчёта платежей для таких организаций.
По итогам обсуждения признано неправомерным начислять плату исходя из площади объектов сельскохозяйственного назначения. Поэтому региональные операторы сохранят действующий порядок расчёта — по количеству сотрудников, без перехода на формулу, зависящую от площади. Таким образом, увеличения платы для сельхозпредприятий не будет.
В министерстве пояснили, что действующие нормативы накопления ТКО, утверждённые постановлением правительства Нижегородской области от 26 декабря 2018 года № 905, не содержат отдельных категорий для животноводческих ферм и других сельхозобъектов. Поэтому при расчёте применяется норматив для категории «Предприятия иных отраслей промышленности», который определяется по числу работников.
«В случае создания юридическим лицом нового места накопления ТКО необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о включении контейнерной площадки в реестр мест накопления ТКО. После внесения объекта в реестр сведения о нем включаются в территориальную схему обращения с отходами через ФГИС УТКО в установленном порядке, без проведения общественных обсуждений», — отметили в министерстве, добавив, что такая ситуация не является основанием для внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами.
Напомним, ранее Минэкологии сообщило подробности пожара на мусороперегрузочной станции «Тайное» на Бору.