Минэкологии: плата для сельхозпредприятий в Нижегородской области не вырастет

«В случае создания юридическим лицом нового места накопления ТКО необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о включении контейнерной площадки в реестр мест накопления ТКО. После внесения объекта в реестр сведения о нем включаются в территориальную схему обращения с отходами через ФГИС УТКО в установленном порядке, без проведения общественных обсуждений», — отметили в министерстве, добавив, что такая ситуация не является основанием для внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами.