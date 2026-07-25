Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых

Центробанк начал смягчать денежно-кредитную политику в июне 2025 года, впервые почти за три года снизив ставку до 20%. В июле показатель опустился до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, а в декабре — до 16%. В феврале 2026 года ставку снизили до 15,5%, в марте — до 15%, в апреле — до 14,5%, а в июне — до 14,25%. До начала этого цикла регулятор в последний раз понижал ставку в сентябре 2022 года — до 7,5%. С середины 2023 года Центробанк перешел к ее повышению на фоне ускорения инфляции и активного роста кредитования. В июле 2024 года показатель увеличили до 18%, в сентябре — до 19%, а в октябре — до рекордных 21%. На историческом максимуме ключевая ставка оставалась более семи месяцев.