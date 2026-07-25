В Кремле назвали сроки передачи серийных импортозамещенных МС-21

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года. Глава «Аэрофлота» в свою очередь отмечал, что авиакомпания согласовала с производителем контракт на лизинг 90 самолетов МС-21, а также контракт на их послепродажное обслуживание.