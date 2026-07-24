Банк России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку до 14%

На заседании 24 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14%. Это уже десятый раз подряд, когда ставка снижается. Что будет с курсом рубля, как изменятся ставки по кредитам и какое решение по ключевой ставке Банк России может принять на следующем заседании — в материале «Газеты.Ru».